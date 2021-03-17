Школы в Сертолово и Янино станут учебными центрами петербургских вузов

Еще две школы – в Сертолово и Янино, – планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году. Уже на этапе строительства шефство над ними взяли два крупнейших санкт-петербургских вуза – Политех и СПбГАСУ.

В одном из новых жилых комплексов города Сертолово компания КВС строит здание школы площадью 11 тысяч квадратных метров, которую одновременно смогут посещать 825 учащихся. На совещании, прошедшем в правительстве Ленинградской области, было отмечено, что общеобразовательное учреждение должно стать инновационной площадкой для создания учебного центра под эгидой Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета. Вуз обязался разработать соответствующие программы и техническое задание для мастерских и лабораторий.

Такая же школа на 825 мест возводится силами компании «Ленстройтрест» в деревне Янино – там планируется создать учебно-методический центр для Санкт-Петербургского Политехнического университета им. Петра Великого. Университет подготовит необходимую документацию на приобретение оборудования для лабораторий, создаст учебные программы для будущих инженеров.

Оба застройщика пообещали свое содействие в создании учебных центров на базе новых школ. Предполагается, что уже в следующем году школьники смогут приступить к изучению профильных естественнонаучных предметов.

По словам зампреда правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаила Москвина, инженеры и строители – в списке самых высокооплачиваемых специалистов, престиж технических профессий возвращается.

Подготовила Светлана Завадская