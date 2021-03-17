Стартовал прием заявок на конкурс «Голос Всеволожского района»

Районный вокальный конкурс «Голос Всеволожского района 2021» в этом году проводится в шестой раз и является одним из главных событий Межмуниципального фестиваля культурных инициатив «Вдохновение».

В этом году вокальное состязание будет посвящено нескольким темам: 80-летие Дороги Жизни; 800-летие со дня рождения князя Александра Невского; времена года; Год Чистой воды в Ленинградской области; Международный День защиты детей. Конкурсантов будут оценивать в нескольких возрастных категориях: дети от 7 до 10 лет; подростки от 11 до 14; девушки и юноши от 15 до 18; молодежь от 19 до 35; взрослые от 36 до 59, а также участники от 60 лет и старше.

Конкурсное выступление состоится в День защиты детей, 1 июня, во Всеволожске. Заявки и фонограммы на участие принимаются до 17 мая с 10.00 до 18.00 мск в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу г. Всеволожск, ул. Московская д.6. по тел/факс 8 (813-70) 40-084, в том числе путем направления по эл. почте: ufeduloff@mail.ru.