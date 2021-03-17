Долгожителям Ленобласти будут выплачивать от 15 до 25 тысяч рублей к юбилею

Начиная с этого года правительство 47-го региона вводит единовременные выплаты для пожилых людей, отмечающих 90-летний, 95-летний или 100-летний юбилей. Денежный подарок получат жители Ленинградской области в беззаявительном порядке на основании сведений АИС «Соцзащита».

Размер выплаты зависит от отмечаемой даты. Так, к 90-летнему юбилею ленинградцы получат 15 тысяч рублей, к 95-летию сумма увеличится до 20 тысяч рублей, а 100-летним юбилярам будут выплачивать по 25 тысяч рублей. Кроме того, старожилам, прошедшим 100-летний жизненный рубеж, денежные подарки от региона обещают к каждому дню рождения.

Если по каким-либо причинам сведения о юбиляре отсутствуют, необходимо обратиться в Центр социальной защиты по месту жительства. Также можно получить консультацию по телефону Комитета по социальной защите населения 8 (812) 539-46-31 или единому бесплатному номеру 8 (800) 350-06-05.