Спортсменка из Всеволожского района будет представлять Россию на первенстве Европы

Прекрасные результаты показали воспитанники Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва на Первенстве России по тхэквондо ВТФ. Первенство России среди юниоров и юниорок проходило с 10–14 марта в поселке Витязево Краснодарского края. В нем участвовало 453 спортсмена из разных уголков России.

В упорной борьбе среди юношей в весовой категории до 58 килограммов третье место завоевал наш земляк – Сергей Мальцев. Напомним, что совсем недавно Сергей Мальцев получил звание мастера спорта.

Кандидат в мастера спорта Полина Дзарагазова вырвалась на второе место среди девушек в весовой категории до 53 килограммов. При этом она сумела обыграть действующую чемпионку России и чемпионку юношеских Олимпийских игр. В результате Полина Дзарагазова выполнила норматив мастера спорта и получила право защищать честь страны на Первенстве Европы 2021 года по тхэквондо ВТФ.

Сергей Мальцев и Полина Дзарагазова занимаются на отделении тхэквондо в поселке имени Морозова. Их тренерами являются С.А. Пирютков и Д.Д. Лим. Оба спортсмена в этом сезоне находятся в хорошей спортивной форме и показывают стабильные результаты. Землякам будет очень приятно увидеть их на международных соревнованиях.

Людмила Однобокова