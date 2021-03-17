Настоящее и будущее Всеволожска обсудили на совете депутатов

На очередном заседании городского совета депутатов, состоявшемся 16 марта, с отчетами о деятельности представительной и исполнительной власти за 2020 год выступили глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич и глава Всеволожского района Андрей Низовский.

Перед вступлениями докладчиков депутаты приняли решения, касающиеся недвижимого имущества, передаваемого в муниципальную собственность. Сети наружного водоснабжения и бытовой канализации передало городу Общество с ограниченной ответственностью «Бонава Санкт-Петербург», а три стелы, стоящие на въезде во Всеволожск, – администрация района. Эти вопросы предварительно рассматривались на рабочих комиссиях совета и были приняты единогласно без обсуждения.

Отчеты глав сопровождались видеопрезентациями и транслировались в режиме онлайн по интернету, поэтому у горожан была возможность не только послушать выступления, но и задать вопросы. Тексты докладов будут опубликованы в местных печатных СМИ.

Станислав Богдевич рассказал о результатах совместной деятельности депутатского корпуса и администрации района, подчеркнув, что взаимодействие было весьма продуктивным и дало положительные результаты. Что касается собственно нормотворчества, то из 130 проектов нормативных актов, поступивших на рассмотрение Совета, 69 были внесены администрацией. Всего за 2020 год депутатским корпусом было принято 108 решений, а 27 решений признаны утратившими силу. За год проведены 14 заседаний, пять из которых – внеочередные.

Наиболее важные решения городского СД касались утверждения концепции создания парка «Песчанка» на Нагорной улице; ремонта и реконструкции теплосетей; наведения порядка с объектами нестационарной торговли; поддержки субъектов предпринимательства в сложный период пандемии коронавируса. Был утвержден Генеральный план города Всеволожска с изменениями. Всеволожскому ЦКД передали услугу «деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры».

За год в совет депутатов поступило 257 обращений, связанных в основном с вопросами благоустройства. Главной из нереализованных задач остался, по вине подрядчика, ремонт улицы Новоладожской, но в этом году работа будет завершена.

Андрей Низовский в своем выступлении сказал, что в 2020 году администрацией были реализованы практически все намеченные планы, назвал самые значительные объекты и остановился на перспективах. В числе новых объектов, которые получит Всеволожск, были названы: Ледовая арена на Песчанке, Областная библиотека русских писателей на Румболовке и Губернаторский лицей со всей инфраструктурой на территории 8 га. Глава администрации напомнил о том, что в этом году во Всеволожске состоится празднование Дня Ленинградской области, перенесенного из-за сложной эпидемиологической ситуации.

В завершение заседания слово было предоставлено депутату Законодательного собрания Ленинградской области Александру Матвееву, который за неполные пять лет направил 22 млн своих депутатских средств на развитие района.

Соб. инф.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»