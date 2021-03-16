«Ленинградский ревизорро» проверит качество школьного питания

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и родительский комитет региона запускают акцию по контролю качества питания в школах.

Кроме специалистов системы образования, принять участие в кампании смогут сами школьники и их родители. Контрольные группы будут приезжать без предупреждения и проверять как качество приготовленных блюд, так и соблюдаемую чистоту на кухне и в школьной столовой.

Для того чтобы оставить заявку на посещение школы в рамках проекта, необходимо написать в личные сообщения аккаунта администрации Ленинградской области в соцсети «ВКонтакте». В заявлении просят указывать населенный пункт и номер школы, которую хотите проверить, а также оставить свои ФИО и номер телефона для обратной связи.