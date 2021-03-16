Во Всеволожске собрали 3,4 тонны макулатуры в помощь ребенку

13 марта во Всеволожске прошел благотворительный сбор макулатуры. Жители райцентра сдавали вторсырье в поддержку Матвея Куликовского, которому необходимо дорогостоящее лечение.

Акция проходит во Всеволожске второй раз. Волонтеры собирают деньги на лечение малышу со спинальной мышечной атрофией. Первый благотворительный сбор макулатуры состоялся в январе, тогда общими усилиями удалось собрать более полутора тонн вторсырья. Инициатива нашла большой отклик среди людей, поэтому вскоре было сообщено о повторной акции.

Благодаря «сарафанному радио» и соцсетям к мартовскому сбору всеволожцы подготовились основательнее – аккуратные стопки картона, старых книг и бумаги росли буквально на глазах. Люди приходили поодиночке и целыми семьями.

– Об акции узнали из социальных сетей, – поделилась Марина Сорокина, которая в компании дочери и внука принесла несколько связок картона. – История Матвея очень тронула, да и сама идея сдать вторсырье на благое дело просто отличная! Провели дома ревизию, разобрали ненужные коробки и собрали бумагу. Больше всех воодушевился внук – он очень хотел помочь мальчику, свои узелки сам собрал!

Не остались в стороне и предприниматели, специально собравшие упаковочную бумагу и картон. А Всеволожский ЭкоЦентр и вовсе сотрудничает с волонтерами на регулярной основе, принимая целые машины вторсырья. Результаты повторной акции оказались впечатляющими – всего за несколько часов добровольцы принесли 3 460 килограмма макулатуры.

– Огромное спасибо жителям Всеволожска, – поблагодарила участников акции куратор Светлана Гарифуллина. – Спасибо всем, кто откликнулся и сделал свой личный вклад в благое дело. Отдельная благодарность волонтерам Елене Устриковой, Ольге Романько, Веронике Черепановой и Виктории Сизиной.

Отметим, что акция согласована с администрацией Всеволожского района и благотворительный сбор вторсырья может стать для жителей райцентра доброй традицией. Организаторы уже анонсировали повторный сбор в апреле, пока что ориентируются на 24 число. Следить за новостями можно в группе «Благотворительный сбор макулатуры Всеволожск».