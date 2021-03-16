Во Всеволожске прошел областной семинар в сфере молодежной политики

КДЦ «Южный» стал местом проведения областного семинара-совещания по вопросам реализации молодежной политики в Ленинградской области. В пятницу, 12 марта, здесь собрались сотрудники молодежных центров, специалисты по работе с молодежью, а также представители общественных организаций.

Глава районной администрации Андрей Низовский во время приветствия отметил, что в последние несколько лет во многих поселениях появились молодежные пространства, благодаря чему подростки могут с пользой провести досуг. После этого председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева вручила благодарности от имени президента. За участие в акции «Мы вместе» наградили Илону Девятову, за участие в акции «Волонтеры Конституции» – Руслана Оськина и Татьяну Черникову. Благодарности за активное участие в «Мы вместе» удостоилась и начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая.

Затем стартовала работа итоговой коллегии комитета по молодежной политике. На ней выступали Марина Григорьева, заместитель председателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Михаил Соколов, заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов и другие почетные гости. Они подводили итоги 2020 года и делились планами на 2021 год. Большинство выступавших назвали акцию «Мы вместе» одной из самых важных инициатив ушедшего года. В ее реализации было задействовано около 1600 жителей области.

Пандемия сильно повлияла на весь мир. Многие мероприятия пришлось перенести в онлайн-формат. Прошлым летом буквально чудом удалось провести форум «Ладога» в офлайн. Он проходил с соблюдением всех мер безопасности. Без справки о состоянии здоровья участников на площадку не допускали. Некоторые события проходили в смежном формате: часть активностей перенесли в сеть, другие предполагали встречи в реальной жизни. Опыт показал, что такой подход оказался удобным, ведь далеко не все могут найти время, чтобы отправиться на форум на несколько дней. В 2021 году планируется совместить онлайн и офлайн.

Марина Григорьева отметила, что необходимо наладить взаимодействие с «Российским движением школьников». Несмотря на юный возраст, эти ребята – прирожденные лидеры. В будущем они могли бы вступить в ряды «Российского союза молодежи» и других подобных организаций. По мнению Марины Андреевны, важно также работать с молодежными советами и некоммерческими организациями. В приоритете и открытие коворкинг-центров. Она считает, что такие центры должны быть во всех поселениях, число жителей которых более десяти тысяч человек. Марина Андреевна отметила, что около 30% активной молодежи Ленинградской области приходится на Всеволожский район. В целом в этом году планируется делать упор на грантовые конкурсы, проведение форумов для молодежи, развитие волонтерского движения, а также обучение сотрудников сферы молодежной политики.

После этого началась работа по группам. Первая из них – специалисты администраций, отвечающие за молодежную политику, а также руководители муниципальных учреждений, рассчитанных на молодое поколение. Здесь обсуждали, как будет строиться работа, а также на какие показатели стоит опираться. Вторая группа состояла из руководителей молодежных коворкинг-центров. Они узнали, как привлечь новые лица, подружиться с малым бизнесом и некоммерческими организациями своего города. Если объединить молодежь, предпринимателей и активистов, можно сделать коворкинг центром притяжения. Особенно это актуально для небольших поселений, ведь там практически негде провести досуг. Участникам третьей группы поведали все об НКО: как грамотно взаимодействовать с властями, получать гранты и искать единомышленников. Благодаря семинару гости смогли получить полезные знания и завязать новые знакомства. Возможно, они отправятся домой уже чуть более вдохновленными на новые победы и свершения.

Екатерина Королева

Фото Антона Ляпина