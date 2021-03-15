Жителей Ленобласти привлекают к борьбе с наркотиками

В Ленинградской области стартовал I этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В период с 15 по 26 марта жители региона могут оставить сигнал о фактах распространения, употребления или хранения наркотических веществ.

Данная акция проходит на территории Ленобласти регулярно и направлена на привлечение внимания общественности к противодействию распространения незаконных веществ. Проявить бдительность и стать активным участником акции можно по телефону «горячей линии» 8 (812) 573-79-96.