В Кудрово построят развязку за 5,6 млрд рублей

Экспертиза на разработанную проектную документацию для строительства нового выезда из Кудрово на Мурманское шоссе получила положительное заключение.

«Ленавтодор» пока начнет реализацию двух первых этапов строительства. Предполагается продлить Центральную улицу до Мурманского шоссе, после чего провести работы по реконструкции существующего путепровода к торговому комплексу «МЕГА».

На перекрестке Центральной улицы и проспекта Строителей построят трехтоннельный подземный пешеходный переход. Это обеспечит легкий доступ жителей города Кудрово к остановкам общественного транспорта.

Всего на развязку протяженностью в три километра планируется потратить 5,6 млрд рублей. Средства на строительство будут выделены как из бюджета, так и с привлечением частного капитала.

Ирэн Овсепян