Во Всеволожске отметили Масленицу

В конце прошлой недели во Всеволожске весело проводили зиму. На праздничный огонек заглянул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Праздник удался на славу. Для гостей подготовили концертную программу, огненное шоу и интересные конкурсы. А на интерактивных площадках посетители могли пройти необычные мастер-классы, например, по изготовлению кукол-мотанок. На праздник собралось много зрителей – каждый искал забаву по душе. Праздничная программа включила в том числе мероприятия, нацеленные на возрождение интереса к обрядовым русским праздникам и мотивирующие на изучение и сохранение традиций русского народа.

– Истоки Масленицы уходят корнями в историю Древней Руси, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Это ожидание весны, наступления светлых, хороших времен и изменений к лучшему. Этот год непростой. Надеюсь, что зима уйдет не одна и заберет с собой наши проблемы. Кроме того, сегодня Прощеное воскресенье, и я хочу попросить у вас прощения за ошибки.

После приветственной речи губернатор отведал местных блинов и поделился, что очень любит это угощение с малиновым вареньем.

– Пришла Масленица, значит, зиме конец, – сказала Гузель Ерастова, которая бойко торговала разными сувенирами и горячим глинтвейном. – В этом году снега навалило – ой, как много! Зима удалась на славу, холодная, с морозцем. Но все хорошо в меру. Поэтому мы весело прощаемся с зимой.

Кульминацией праздника, конечно, стало сожжение масленичного чучела. Вместе с безликой фигурой в костре «сгорели» мелкие неприятности и болезни, неудачи и разочарования. Остались надежда и вера в то, что весна будет доброй и принесет исключительно положительные эмоции.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина и Антона Крупнова