Сквозь игольное ушко

Производители трикотажной одежды из Всеволожского района готовы сделать свой бренд одним из самых узнаваемых в России. Сейчас они реализуют свои товары не только в Ленинградской области, но и по всему региону. И как только появится возможность увеличения производственных площадей, расширится и ассортимент выпускаемой продукции. О том, как швейное предприятие в городе Мурино завоевывает рынки через популярные сайты OZON и Wildberries, – в нашем репортаже.

«Made in Russia» – это престижно!

Если бы кто-то лет двадцать назад сказал нашей главной героине, что она свяжет свое будущее с индустрией моды или легпромом, она сочла бы такого «пророка» большим фантазером. Пошивом одежды владелица торговой марки одежды AIVA fashion во Всеволожском районе Анна Иванова стала заниматься только с начала 2020 года. Продукция под этим брендом – мужские и женские изделия из трикотажного полотна, а также футболки с ручной росписью – уже завоевала виртуальный рынок.

– Шить мне нравилось всегда, – рассказывает Анна Иванова. – Очень любила уроки домоводства в школе, и в старших классах появилась возможность получить профессию закройщика легкого женского платья. Шила я тогда много и с удовольствием. Но когда встал вопрос о выборе будущей профессии, решила стать инженером-строителем. Некоторое время любимое занятие оставалось за кадром, так сказать, только хобби, но о своем увлечении никогда не забывала. Полностью «перекроить» свою работу решилась несколько лет назад, когда открыла небольшое ателье. Затем замужество и рождение детей не оставили времени для бизнеса, пришлось закрыться и вернуться в профессию. И уже спустя много лет мечта о швейном бизнесе вновь напомнила о себе. Собрав команду из близких по духу единомышленников – конструктора и технолога швейного производства Светланы Головиной и финансового директора Дарьи Макаренко, открыли цех по производству трикотажной продукции.

Сегодня предприятиям легкой промышленности нелегко. Основные проблемы – отсутствие сырьевой базы, нехватка квалифицированных рабочих рук и поиски рынков сбыта. Производителям приходится самим выкручиваться из сложившейся нелегкой ситуации. С переходом на рыночные отношения многие предприятия потеряли свою нишу: раньше продукция легко реализовывалась в республиках Союза. Теперь отечественные предприятия заново завоевывают место на полках магазинов. Вот и пытаются предприниматели с нуля налаживать тесные контакты. Практика показывает, что справляются они с этим неплохо. Активизировать деятельность удается благодаря упорству и бесконечному труду в поисках надежных партнеров, осваиванию виртуальных торговых площадок, посещению и участию в выставках и т.д.

– Постепенно, шаг за шагом наш бренд AIVA fashion завоевывает покупателей, – рассказывает Анна Иванова. – Ведь мы выпускаем изделия из хлопкового трикотажа премиального качества. Основной упор делаем на качественном пошиве и корректных лекалах, разработанных для наших соотечественников. Вся продукция и производство сертифицированы, что уже гарантирует соблюдение требований ГОСТов. Ткани покупаем в Турции, через посредников. Для того чтобы снизить себестоимость, планируем напрямую выйти на производителей сырья. В середине марта у меня запланирована поездка в эту страну, будем искать новых надежных поставщиков качественного трикотажного полотна. В последнее время Роспотребнадзор стал более тщательно проверять импортную продукцию. Согласно данным, больше половины всех проб трикотажных изделий импортного производства были признаны некачественными. В России эта цифра составляет лишь 12%. Кроме того, производство в странах мирового центра легкой промышленности в Юго-Восточной Азии дорожает, а качество оставляет желать лучшего. Поэтому наша отечественная продукция находит все больший интерес у российских покупателей, и в дальнейшем мы рассчитываем покорить европейский рынок. При текущем курсе рубля наша продукция имеет все шансы занять достойное место на полках Европы.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Конечно, большое значение сейчас имеет маркетинг – исследование вкусов и пожеланий покупателей разных категорий. Ведь каждый потребитель выбирает свой стиль. Не секрет: чтобы элементарно выжить в конкурентной среде, нужно всегда следить за модой, обновлять оборудование, менять фасоны одежды, ее ассортимент. Залог успеха не в бездумном копировании зарубежных моделей, а в качественной продукции, ориентированной на своего покупателя. Благодаря дизайнерскому цеху и правильному маркетингу удается выпускать довольно-таки конкурентоспособную продукцию. А доступные цены – залог успеха производимых товаров.

По словам Анны Ивановой, потребитель сегодня довольно избалован. И все это потому, что магазины и рынки перенасыщены разной продукцией на один сезон – свитеры, платья, костюмы. Сейчас время «быстрой моды», мы не носим вещи несколько сезонов или лет. Качество тканей и пошива не позволяют носить изделия долго. Мы выбрали другой путь – качество, технологичность и экологичность. Мы готовы расширить географию экспорта своих товаров. Правда, без хорошей поддержки тут не обойтись. Конкуренция жесткая.

– Огромную поддержку нам оказывает Фонд развития предпринимательства Всеволожского района, – рассказывает бизнес-вумен. – Как стартовики мы получили субсидию 380 тысяч рублей и еще 300 тысяч – микрозайм на льготных условиях. На эти средства мы закупили оборудование и запустили свой цех по пошиву. С сожалением приходится констатировать, что все сырье – ткани, нитки и оборудование – завозное. Даже производства шнурков в современной России нет – закупаем их в Беларуси.

– Сейчас нам катастрофически не хватает места, – продолжает собеседница. – Арендуемое пространство в 100 квадратных метров слишком мало. Поэтому рассматриваем возможность приобретения надела и строительства своей производственной площадки. Сегодня продажи составляют от двух до трех тысяч изделий в месяц. Это хорошая цифра.

– Ежемесячно мы перерабатываем 3 – 4 тонны сырья, – рассказывает финансовый директор Дарья Макаренко. – У нас очень много идей. Изучаем рынок и постоянно расширяем линейку выпускаемой продукции. Совсем недавно наладили пошив трикотажных изделий для высоких девушек. Оказалось, что на рынке не так уж и много аналогичных предложений, товар оказался востребованным. По качеству мы превосходим известные бренды масс-маркета, а стоимость сопоставима либо дешевле. При этом маржинальность у нас в разы меньше, чем у масс-маркета, отшивающего на Тайване.

– Особое внимание мы уделяем моделированию своего товара, – говорит конструктор одежды и технолог Светлана Головина. – В советскую эпоху стиль и дизайн согласовывали в течение двух лет. Пока наряд поступал в продажу, он становился немодным. Теперь модельеры свободны в творчестве. Нужно постоянно быть в тренде, чтобы идти в ногу со временем.

В последнее время много говорят о развитии местной текстильной промышленности, которая может вытеснить с рынка некачественный и «покрывающийся катышками» ширпотреб. При этом отмечают, что для развития отрасли необходима борьба с контрафактом, контрабандой и теневым бизнесом. Обложившись литературой и полазив в интернете, можно сделать вывод: эта отрасль просто уникальна.

– Сейчас нужно сделать так, чтобы большие объемы нелегальной продукции, которые, по сути дела, сделали менее конкурентоспособным наш отечественный потенциал, были минимизированы, особенно из Китайской Народной Республики. Об этом недавно говорил министр финансов России Антон Силуанов. Что для этого нужно? – Маркировку надо вводить. И нужно поддерживать тех, кто работает честно, что называется, вбелую, заботится о своих сотрудниках, вкладывает средства в развитие и осваивает новые рыночные ниши.

– Сегодня государство поддерживает предпринимателей рублем, – говорит руководитель Фонда поддержки предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Работать в теневом секторе невыгодно. «Серый» бизнес не может получить субсидий на развитие, льготных кредитов и «пандемических» компенсаций. Конечно, соперничать с Китаем и Турцией мы пока не можем, но в своем ценовом сегменте конкуренцию выдерживаем. Участие в международных выставках не раз показывало, что наши швейники выигрывают по дизайну, сложности пошива, но уступают лишь по качеству тканей. Это и мешает им выйти на более высокий уровень. Хотя есть такие компании, которые работают с дорогими натуральными тканями и выпускают эксклюзивную продукцию класса pret-a-porter.

Да, есть цены, но есть и хороший вкус. Что предпочтет покупатель? Говорят, что скупой платит дважды. А еще есть поговорка: «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Впрочем, каждый выбирает по-своему.

Ирэн Овсепян

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