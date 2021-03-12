Предприниматель из Всеволожска превратил лоджию в маленькую фазенду

Во Всеволожске внедряется новый мировой тренд – сити-фермерство. Это когда растения выращивают не старым дедовским способом, на огороде, а в домашних условиях и без всякой почвы.

Именно этим новым видом бизнеса занялся начинающий предприниматель 19-летний Егор Козлов из Всеволожска. Для молодого человека балкон стал «фазендой», где он успешно реализует бизнес-проект по выращиванию микрозелени.

Вы не поверите, но для того чтобы начать свое дело, достаточно просторной лоджии. Оказывается, за свежей зеленью не обязательно ехать на дачу, да еще несколько месяцев ждать, пока растение созреет. Малюсенькие росточки можно жевать уже через неделю после посадки и при этом получая витамины и полезные вещества для организма. Развитие новой идеи, безусловно, задача не одного дня. Однако бизнесмен-оптимист уверен, что его ждет успех, и дары природы займут прочную нишу на рынке. Начинающий предприниматель намерен расширить ассортимент и выращивать не только зелень, но и помидоры, огурцы и даже фрукты.

– Фермерство не моя самоцель, я учусь в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, – отмечает Егор. – Это просто бизнес-проект и увлечение. Вы, конечно, правильно интересуетесь, почему я, городской житель, решил заняться выращиванием зелени. Никакого фермерского опыта я не имел. На самом деле все начиналось спонтанно. Все технологии изучил в интернете. Посмотрел ролик о выращивании микрозелени с помощью сити-ферм и решил: а почему не попробовать? Недолго думая, но посоветовавшись с родителями, я решил вырастить зелень у себя на балконе. Устроился на работу, поднакопил деньжат, еще немного добавили родители. Купил семена, стеллаж, лотки для зелени. Первый урожай получил быстро, и я решил, что этот бизнес рентабельный!

По словам Егора Козлова, микрозелень растет очень быстро, а выращивание не зависит от погоды и вообще от внешних условий. Даже если наступит полярная ночь, семена вырастут. Только не забывай поливать и подсвечивать.

– Смысл у всего этого очень простой, – отмечает собеседник. – Труда потрачено мало, установку конструкций я в счет не беру – для меня это почти подвиг. Зелень растет быстро. Сорняков нет. Вредителей нет. Технология применима даже на домашней кухне. А главное – вкусно. Я пробовал сажать разные культуры и много экспериментировал. По ходу развития приходилось сталкиваться с разными проблемами: некачественные семена, неправильная технология выращивания и многое другое. Производство – это нелегкий процесс, и его главный вопрос: где найти рынок сбыта? Занять нишу достаточно сложно, продажи пока небольшие. Пытаясь расшириться, я начал рассказывать о своем деле близким друзьям и родственникам. Довольные клиенты делятся информацией со своими друзьями. Так наработал определенную клиентуру. А продвигать товар можно и онлайн.

По словам молодого предпринимателя, вся сложность в том, что нет массовой культуры потребления продукта и он не пользуется должной популярностью. Но Егор уверен, что малоизвестные пока местным гурманам продукты станут обыденными для здорового питания, как и другая пища.

– Почему я этим занимаюсь? Хочу сделать что-то хорошее. Я люблю все то, что приносит людям пользу, – продолжает делиться Егор. – К примеру, снабжать жителей экологически чистой продукцией. Сейчас все больше людей увлечены здоровым образом жизни. Считаю, что со временем на микрозелень будет спрос как на «живую» и полезную пищу.

Ирэн Овсепян