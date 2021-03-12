«Не бойся меняться»: девушки Всеволожского района преображаются

В прошлом году отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям запустил цикл мероприятий «Не бойся меняться». Тогда они прошли в молодежно-подростковых клубах Всеволожска.

Сюда пригласили воспитанниц клубов, чтобы преобразить их не только снаружи, но и изнутри. Стилист рассказала гостям о типах фигур, о том, как грамотно подчеркнуть свои достоинства и составить гармоничный образ. Визажист раскрыла секреты макияжа и помогла сориентироваться в трендах.

Девушки узнали много нового о прическах и макияже, а также примерили модные образы. Все это помогло посмотреть на свой стиль под другим углом и задуматься над тем, что нового можно в него привнести. Начальник отдела по молодежной политике Яна Сахацкая отмечает, что подростки преобразились в первую очередь внутренне – появился огонек в глазах.

Увидев интерес со стороны девушек, сотрудники отдела решили не останавливаться на нескольких мероприятиях и продолжить инициативу в новом году. Встречи уже успели пройти в Васкеловском, Кузьмоловском и Токсовском Домах культуры. Планируется провести их и в других уголках района. В этом году инициативой заинтересовалась более широкая аудитория. Прийти на мероприятия могут все желающие.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Молодежный актив Всеволожского района»