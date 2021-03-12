Всеволожских авторов приглашают рассказать о своей малой Родине

Богатая история края, его героическое прошлое, годы бурного экономического развития, строительства, открытие новых современных заводов и фабрик, ведения эффективного сельского хозяйства, рождение новых городов на всеволожской земле, а главное, наши замечательные земляки – все это про наш любимый край.

Всеволожский район как территориальная единица Ленинградской области был образован 19 августа 1936 года. Нынче ему исполняется 85 лет. Газета «Всеволожские вести» с нового года открыла на своих страницах рубрику «Малая родина моя». Под ней мы решили рассказать о деревнях и поселках на карте нашего района, об их истории и современности, об интересных людях и их судьбах, о трудовых и творческих коллективах. Такие рассказы уже вышли о деревнях Вартемяги и Рапполово.

Газета продолжит эту рубрику. Но раскрыть тему можно гораздо полнее и интереснее, если к ней подключитесь и вы, наши уважаемые читатели. Кто, как не местные жители, лучше других знает историю своего края. Поэтому мы объявляем конкурс для внештатных авторов в рамках рубрики «Малая родина моя».

Подскажем вам тематику: «Вот моя деревня», «Вот эта улица, вот этот дом» – краеведение и история; «Путевка в жизнь», «Пропел гудок заводской», «В закрома Родины» – о славных трудовых традициях, работе на предприятиях и в совхозах, чем они славились, какую продукцию выпускали; «Моя родословная», «В нашем доме поселился замечательный сосед» – о рабочих и творческих династиях, о судьбе семьи, связанной с районом, о людях, которые принесли известность вашему поселку, деревне, добрыми, значимыми делами. И еще о многом другом – за что вы любите свою малую родину, каким вы видите ее будущее, о чем мечтаете.

Лучшие материалы, присланные на читательский конкурс, обязательно будут опубликованы на страницах газеты и в соцсети «ВКонтакте», а итоги подведены после 1 августа. Творите! Присылайте свои статьи, очерки, сообщения, наблюдения на наш электронный адрес: redaktor@vsevvеsti.ru, с пометкой «Конкурс «Малая родина моя».