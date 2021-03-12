Во Всеволожском ЗАГСе зарегистрирован первый брак между выпускниками Мультицентра

Двое выпускников всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции связали себя узами брака. В торжественной церемонии приняли участие наставники и друзья молодоженов, а также директор учреждения Ирина Дрозденко.

Волнительным событие стало не только для молодых людей, но и для сотрудников Мультицентра: Елена и Дмитрий первая пара, которая официально сложилась из выпускников учреждения. Как отмечают наставники, ребята сумели перевыполнить самые смелые ожидания – ведь помимо трудоустройства, в Мультицентре большая роль уделяется социальной адаптации.

«Глядя на вас обновленных, необыкновенно красивых, достойных, мы гордимся тем, что вы именно наши ребята! – поздравили ребят сотрудники учреждения в соцсетях. – Мы счастливы и гордимся вами! Мультицентр – это не просто трудоуствойство, а счастливое жизнеустройство!»

Фото Мультицентра социальной и трудовой интеграции