Юкковское поселение ждет благоустройство

По итогам голосования жителей Юкковского поселения выбран объект благоустройства среды в рамках федеральной программы.

Из большого перечня спортивных, развлекательных и иных объектов, предложенного администрацией, люди проголосовали за озеленение, установку спортивных тренажеров, поле для командных игр, детскую площадку, скамейки, урны, освещение.

Участок, предложенный для благоустройства, располагается в деревне Лупполово. Теперь предстоит проектирование и прохождение конкурсной процедуры. Если эти этапы будут пройдены без замечаний, в 2022 году в поселении появится еще один благоустроенный социальный объект.