У мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе обустроят парковку

Стоянка на 35 машино-мест и три автобуса появится рядом с мемориалом «Разорванное кольцо» у Ладожского озера. Проектная документация уже прошла государственную экспертизу.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, парковку построят справа от мемориального комплекса на съезде в деревню Коккорево. Объект предусматривает специальные места для инвалидов и будет адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно проекту территорию парковки оснастят удобными тротуарами и пешеходными дорожками. Освещение будет регулироваться дистанционно. Новый объект даст возможность свободного подъезда к памятному месту экскурсионных автобусов и частных автомобилей.

Напомним, что мемориал «Разорванное кольцо» входит в «Зеленый пояс Славы» и является традиционным местом проведения памятных акций и митингов регионального уровня.

Фото Антона Крупнова из архива «В.в.»