Гарболовские школьники сняли мультфильм по рассказу Бианки

Воспитанники Гарболовской студии детского эколого-туристского клуба «Природа» (ДДЮТ Всеволожского района) под руководством О.Ю. Барановой сняли мультфильм «Теремок» по одноименному рассказу Виталия Бианки.

В создании фильма участвовали: Теплова Лиза, Наумов Святослав, Иванова Варя, Сызранцева Мария, Иванова Ева, Сопильняк Ульяна, Бардола Иван и Шумаков Владимир. В фильме звучит композиция на тему русской народной мелодии в обработке и исполнении Анатолия Зимина.

С работами Видеостудии ДЭТК «Природа» можно познакомиться в интернете по ссылке.