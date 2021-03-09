Всеволожских медиков наградили архиерейскими грамотами за борьбу с коронавирусом

7 марта епископ Выборгский и Приозерский Игнатий наградил архиерейскими грамотами медицинских работников Всеволожского района. Церковную награду медикам вручили в благодарность за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Церемония награждения прошла после Божественной литургии в храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни во Всеволожске. Грамоту из рук владыки получили Ольга Гончарова, Екатерина Сизова, Мария Долгобородова и Татьяна Кошкина. Архиерей поблагодарил медиков за профессионализм и отметил, что многие доктора бескорыстно и самоотверженно помогают людям, невзирая на все трудности.

Подготовил Владимир Шемшученко