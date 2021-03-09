Всеволожский район отметит Масленицу огненным шоу и аттракционами

Народные гулянья с песнями, танцами и огненным шоу пройдут во Всеволожском районе в эти выходные. Жителей приглашают отведать румяных блинов, поучаствовать в конкурсах и шумно проводить зиму.

Во Всеволожске Масленичный разгуляй пройдет в парке «Песчанка» в воскресенье, 14 марта. Для детей с 12.00 до 13.00 организуют развлекательную игровую программу. А сам праздник для жителей и гостей райцентра пройдет с 13.00 до 16.00. Молодецкие игры и мастер-классы, приглашенные артисты и файер-шоу – на всеволожской Масленице, как водится, можно будет и себя показать, и на других посмотреть. Традиционное сжигание чучела намечено на 15.00.

Лесколовчане также смогут угоститься румяными блинами и горячим чаем 14 марта. Гостей ждут в 12.00 на площади возле Лесколовского ДК. Развлекать будут конкурсами и беспроигрышной лотереей, аттракционами и театрализованной программой. Для ловких и дюжих установят масленичный столб с ценными призами.

13 марта пройдет «Масленица по-щегловски» с традиционными забавами и мастерской Бабушки Яги. Щегловский КДЦ приглашает жителей и гостей поселка покататься на пони и попрыгать на батутах, состязаться в метании валенка и насладиться праздничным концертом.

Токсовчан скоморохи и угощение будут ждать 14 марта в парке 500-летия Токсово и Березовой роще. Аттракционы, молодецкие забавы, гулянья и хороводы, ярмарка народных промыслов, фотозоны, хаски, лошади и масленичные мастер-классы – насыщенная праздничная программа начнется в 15.00.

14 марта широкая Масленица придет и в Бугровское поселение – гостей будут ждать в 12.00 на площади перед КДЦ «Бугры». Погрузиться в атмосферу русского праздника поможет фольк-шоу-группа «Шарман» и Игорь Раин, а хорошее настроение обеспечит конкурсно-игровая программа от сотрудников КДЦ.

Некогда будет скучать и жителям Куйвозовского сельского поселения: 14 марта в 13.00 на территории Васкеловского СДК зрелищно и весело прошагает «Широкая Масленица». Дрессированные медведи, цыганские песни, коробейники с традиционными угощениями, лошади и аттракционы – до самого вечера любопытному гостю будет чем развлечь себя. Также местная администрация организовала бесплатный подвоз на праздничное мероприятие, с расписанием можно ознакомиться в группе МКУ «Васкеловский СДК» в соцсети «ВКонтакте».

14 марта развлекательная программа с участием фольк-шоу «Колесо» пройдет в Муринском парке, начало в 12.00. Также в Муринском городском поселении масленичный переполох пройдет в деревне Лаврики в 12.00 и около памятника Д.И. Менделееву в 14.00.

В Разметелево народные гулянья пройдут 13 марта у местного Дома культуры. А 14 марта зиму проводят в Колтушах (территория за ТРЦ). С 11.30 участников праздника будут ждать аттракционы и ярмарка, конкурсы и традиционные угощения.