Во Всеволожском районе фотограф заблудился в лесу в погоне за зимними фото

Молодой человек заблудился в зимнем лесу недалеко от поселка Кузьмоловский. Спасатели Всеволожского района обнаружили пострадавшего, когда фотограф уже не мог передвигаться самостоятельно.

Отправившись за красивыми снимками 7 марта, молодой человек явно не рассчитывал заночевать в зимнем лесу: с собой у фотографа были только легкие вещи, небольшой рюкзак и фототехника. Когда натуралист не вернулся домой, в ночь на 8 марта родственники забили тревогу.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, на поиски выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда «Экстремум» – именно они нашли замерзающего молодого человека и оказали ему медицинскую помощь. Однако эвакуировать своими силами потерпевшего поисковики уже не могли: фотограф к этому моменту не чувствовал ног и не мог передвигаться самостоятельно.

Глубокий снег и неровный ландшафт не позволяли технике подъехать на место. К делу подключились спасатели Всеволожского района – обернув одеялом-фольгой молодого человека, отряд тащил пострадавшего по заросшей узкоколейке к месту эвакуации. Оттуда на снегоходе до машины скорой помощи, которая в конечном итоге доставила фотографа в Токсовскую городскую больницу.

Напомним, чтобы прогулка на природе не закончилась трагедией, не переоценивайте свои силы и всегда предупреждайте родных и близких о том, куда вы отправляетесь. При походе в незнакомую местность держитесь близь узнаваемых ориентиров и не заходите вглубь леса.

Фото пресс-службы администрации ВМР