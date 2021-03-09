Во Всеволожске прошел районный конкурс «Лидер XXI века»

Лидеры детских и молодежных общественных объединений собрались вместе в клубе «А-80» во Всеволожске. Девять молодых людей приняли участие в конкурсе «Лидер XXI века», организованным отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям.

Большинство конкурсантов еще учатся в школе, однако среди них нашлось место и взрослым. Возрастную категорию 18–25 лет представляла педагог Елена Пинчукова, которая руководит отделением «Российского движения школьников» в Лесколовском центре образования. Она рассказала о своем проекте «Универсальный артист», направленном на развитие творческих способностей школьников. В этой инициативе удалось задействовать не только малышей, но и старшеклассников. В результате в школе провели масштабный концерт с яркими вокальными и хореографическими номерами. Елена Александровна рассказывает, что старалась найти дело по душе для каждого: кто-то отвечал за написание сценария, кто-то взял на себя работу фотографа, другие – отвечали за качество звука. Проект помог ребятам отдохнуть от учебы и немного перезагрузиться, а также научиться распознавать свои скрытые таланты.

Не менее интересную инициативу реализовал и Егор Проскуров из Агаловского ЦО. Ему захотелось повысить уровень правовой грамотности среди подростков. Для этого Егор организовал мероприятие «Будь правым» для учащихся 9–11 классов своей школы. Оно прошло в рамках его проекта «Учебные суды в школе». Проект не оставил равнодушной начальника отдела по молодежной политике Яну Сахацкую: инициатива в целом понравилась, однако она посоветовала подумать о смене названия, выбрав более позитивный вариант.

Егор поведал, что учебный суд – это имитация настоящего судебного разбирательства. Этот метод используют во многих странах. Участники такого суда работают над делом из области уголовного, гражданского, административного или конституционного права. Конечно, к такому событию нужно тщательно готовиться, зато оно здорово помогает повысить уровень правовой культуры.

В этом году конкурс «Лидер XXI века» претерпел некоторые изменения. Раньше его участникам необходимо было лишь представить свои проекты, в этом году их ждало еще одно испытание – экспромт от членов жюри. По словам Яны Владимировны, настоящий лидер должен уметь быстро ориентироваться в любой ситуации, поэтому было решено добавить такое задание. Согласно задумке ребята должны были уговорить жюри разрешить им провести мероприятие в стенах клуба «А-80». К заданию подошли творчески. Сначала участники разделились на три группы и приступили к мозговому штурму – стали думать, как лучше расположить жюри к себе и добиться желаемого. Первая команда устроила небольшую игру, все участники которой должны были делать друг другу комплименты, вторая – провела зажигательный танцевальный флешмоб, участники третьей команды исполнили песню и сыграли на музыкальных инструментах. К счастью, последние в клубе всегда под рукой.

По итогам конкурса победу одержала Алина Мирохина из Лесколовского ЦО. Она учится в 8 классе и является лидером РДШ в своей школе. Проект Алины – интеллектуальный марафон «Брейн-Ринг», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это игра по типу викторины, участие в которой приняли ребята с 5 по 11 класс, а также их родители. Помимо этого, Алина принимала участие в организации конкурсов, классных часов, спортивных мероприятий и других событий, посвященных Великой Отечественной войне.

Екатерина Королева

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