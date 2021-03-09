Воспитанники Всеволожского «Кванториума» взяли золото на «WorldSkills»

Ребята из детского технопарка стали победителями областного уровня чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). В будущем их ждет отборочный тур, пройдя который, подростки смогут поехать на всероссийский этап чемпионата в Уфу.

Андрей Овчинников и Эльдара Хафизова стали победителями в компетенции «Мобильная робототехника», Екатерина Гулько и Константин Сапрыкин – в компетенции «Предпринимательство».

В конце февраля Всеволожский «Кванториум» успел стать площадкой для проведения чемпионата «WorldSkills» в компетенциях «Мобильная робототехника» и «Предпринимательство». Последняя призвана научить придумывать собственные бизнес-идеи. В «Кванториуме» собрались пять команд из разных уголков Ленинградской области, каждая из которых представила бизнес-план. Сложнее всего было доказать жюри, что проект актуален. Всеволожские ребята выбрали сферу трудоустройства. Они предложили запустить проект по поиску работы для подростков, ведь несовершеннолетней молодежи очень сложно найти вакансии на рынке труда.

Часть воспитанников отправилась на конкурсную площадку в Гатчину, где им предстояло изготовить прототип держателя для пайки плат. Ребята смоделировали его части по чертежам, провели пайку некоторых деталей, определились с цветовым решением для прототипа, а в конце собрали сам держатель.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Детский технопарк «Кванториум» г. Всеволожск»