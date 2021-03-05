Судьбой дарованная встреча

Историю жизни и удивительного спасения девочки из блокадного Ленинграда наши земляки более двух десятилетий назад узнали из очерка «Девочка с улицы Бармалеева» Светланы Крупенькиной, журналиста районной газеты «Невская заря». До того лишь самый узкий круг близких людей и знакомых был посвящен в трагические подробности истории о том, как была спасена и выжила 8-летняя Ирочка Богданова.

Десять дней она пролежала в холодной ленинградской квартире, рядом со своими умершими мамой и бабушкой. А после этой статьи в скромном агенте Всеволожского отделения Госстраха Ирине Борисовне Ивановой увидели «вторую Таню Савичеву». В отличие от Тани Ира выжила, вернулась во Всеволожск, где ее приняли в общем-то чужие люди, знакомые ее бабушки. Она вышла замуж, родила двоих замечательных детей, сейчас уже не только бабушка, но и прабабушка.

Материалы о блокадной истории «Девочки с улицы Бармалеева» есть в Музее истории Санкт-Петербурга. Большой стенд с документами и фотографиями, копией того самого письма, которое она написала в августе 43-го во Всеволожск, именно с этими словами: «Тетя Соня, умерли все: мама, Нина, бабушка»… – есть и в школьном музее Лицея № 1 города Всеволожска.

История «второй Тани Савичевой» известна далеко за пределами нашего региона. Особенно удивительна ее встреча спустя много лет со своими спасительницами из блокадного Ленинграда. Статья под названием «А живу я, огромную цену за жизнь заплатив»… была опубликована в нашей газете накануне 75-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. В прошлом году И.Б. Ивановой было присвоено звание «Почетный гражданин города Всеволожска».

А в начале этого года в редакции раздался звонок. Молодой голос в трубке: «В вашей газете есть статья об Ирине Борисовне Ивановой. Не можете ли вы помочь мне с ней связаться? Я – Никита Гюнтер, возможно, я ее родственник по маме». Как рассказал Никита, он занимался родословной Гюнтеров, которых еще Петр I призвал в Петербург строить корабли для флота. А в материале про Ирину Борисовну было упомянуто, что ее мама носила такую же фамилию. Поэтому они решили ее разыскать. Мы тут же созвонились с Ириной Борисовной и спросили: говорит ли ей что-либо фамилия Гюнтер? «Как же, – ответила она, – это же вся моя родословная!»

Сразу же Никита Гюнтер и его мама – Татьяна Анатольевна Гюнтер – связались с И.Б. Ивановой по телефону, а вскоре сами приехали во Всеволожск. Ирина Борисовна, которой идет 88-й год, была переполнена эмоциями.

Встреча состоялась, в которой принимала участие и автор этих строк, давно знакомая с И.Б. Ивановой и ее семьей. И оказалось, что у Ирины Борисовны в доме не только «история в лицах», которую может увидеть каждый гость этого дома. Есть фотографии ее предков – в старинных нарядах, шляпах с перьями; портрет ее молодой мамы – урожденной Ксении Гюнтер, которую все звали просто Китти, бабушки Марии Владимировны, урожденной баронессы фон Майдель. Здесь же и тетушки, взявшие Ирочку Богданову из детского дома в Ярославской области. Но чудо! В семье есть составленное по правилам геральдики генеалогическое древо: со всеми, как говорится, «ветвями и ответвлениями, кроной и корнями». Оказалось, что это заслуга зятя, мужа дочери, – Александра Шестакова, который сделал такой удивительный подарок своей теще на 70-летний юбилей.

– Проделана была титаническая работа, – рассказывает Ирина Борисовна, – и хотя к тому времени иметь в родственниках дворян уже не считалось преступлением, узнать, что один твой прадед был большим сановником при Александре, другой награжден орденами Святой Анны III степени и Святого Станислава II степени – это царские ордена, было как-то удивительно! Да и архивы были закрыты, до истины не докопаться. Я, например, до последнего толком не знала, как погиб еще до войны мой папа, известный журналист Борис Богданов, и вообще были ли они с моей мамой – Ксенией Гюнтер – в законном браке. А о том, что у нас такой древний род, я и представления не имела, только догадывалась по каким-то отрывочным высказываниям.

А гости Ирины Борисовны Ивановой подготовились к этой встрече более чем основательно. И дело тут не только в профессии 29-летнего Никиты – он выпускник Санкт-Петербургкого политехнического университета, программист, но, несмотря на широкий доступ в Интернет, Никита немало посидел и в архивах, чтобы ответить себе на простые вопросы: «Кто мы такие? Откуда?» А его мама, Татьяна Анатольевна Гюнтер, мастер спорта, тренер и выпускница СПб института имени Лесгафта, – рассказала вообще удивительную историю про семейный альбом, который она постоянно рассматривала в детстве:

– В альбоме были дамы удивительной красоты, в кринолинах и шляпах с перьями, мужчины в мундирах с аксельбантами, при орденах, драгоценностях… Мне в детстве казалось, что это царская семья. И я часами могла их рассматривать, предаваясь детским мечтам. Мне очень хотелось знать, кто они, все эти люди. И даже я, ребенок, чувствовала за всем этим тайну. Фотографии эти хранил дед Татьяны Анатольевны, ничего не объясняя своим детям. Только то, что это разные родственники. Альбом, к сожалению, был утерян, но тем сильнее было с годами желание разгадать тайну старинных фотографий. Желание передалось и сыну Татьяны Гюнтер. Исследования вывели его на статью в газете «Всеволожские вести».

И вот первые краткие итоги. Александр Юльевич Гюнтер 1842 года рождения. Военврач, доктор наук, получивший ученую степень в Московском императорском университете без защиты диссертации за заслуги перед Отечеством. Стремительно продвигается по службе: младший врач, старший врач, ординатор, старший врач пехотного батальона. Надворный советник, спустя год коллежский советник. Кавалер орденов Святой Анны III степени, Святого Станислава II степени. В числе заслуг доктора Гюнтера – борьба с эпидемиями тифа и холеры на Урале (Челябинск, Оренбург). Первая в истории края больница в губернском городе Оренбурге строилась под руководством А.Ю. Гюнтера. Больница № 1 работает там и по сей день.

– Александр Юльевич Гюнтер, – говорит И.Б. Иванова, – выходит, мой прадедушка, а для Татьяны он прапра-, для Никиты – прапрапрадедушка. Но, безусловно, у нас общие корни. Общая история семьи. Мой дедушка, Борис Александрович, учился в Санкт-Петербурге, был преподавателем математики. А прапрадедушка Татьяны – Владимир Александрович Гюнтер – оказался в городе Вятке, ныне Киров. Вот они – родные братья, получается, сыновья Александра Юльевича.

– У него, как мы выяснили, – добавляет Никита, – было восемь детей. Один умер во младенчестве. Сам Александр Юльевич умер в 1919 г. от голода в г. Житомире. Должен сказать, что все Гюнтеры были воинами, врачами и учителями. И еще – по семейным преданиям, строили корабли при Петре Первом. Он вывез их из Швеции во времена строительства Санкт-Петербурга. Как минимум триста лет нашему роду.

Надо сказать, что традиция продолжается. Сын Ирины Борисовны – Михаил – тоже работает по морскому ведомству, как сказали бы в старину, – водит большие суда в открытое море, он лоцман, внучка Юлия – преподаватель в университете. Татьяна Гюнтер тоже много лет преподавала. А на мой вопрос самому молодому представителю рода Гюнтеров, который и является автором этих удивительных открытий: «Почему ему, еще очень молодому человеку, интересна вся эта «архивная пыль?» – Никита ответил очень убедительно:

– Потому что есть такие слова: помни имя свое. И вот когда на историю, которая наша страна прошла, смотришь без привязки к чему-то личному – это просто строчка в учебнике, дефис между двумя датами. Начало Первой мировой, Великой Отечественной, гражданская война, революция… А если ты знаешь, где и кем был твой родственник, – один в тылу на заводе трудился, другой в блокаду чудесным образом был спасен. Один герой Порт-Артура, а другой – Великой Отечественной, то на историю смотришь совершенно другими глазами. Это становится интереснее во сто крат с точки зрения изучения и понимания не только твоей личной истории, но и истории твоей страны.

А нам кажется, что в общем-то рано ставить точку в этой, на первый взгляд глубоко личной, истории семьи Гюнтеров-Ивановых. Будут новые находки и открытия, а значит, и новые судьбой дарованные встречи.

Подготовила Татьяна Трубачева

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