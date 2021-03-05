Молодежь Ленобласти собралась на патриотическом слете «Ладожский фарватер»

В центре «Молодежный» прошел военно-патриотический слет «Ладожский фарватер». Здесь собрались участники из разных районов Ленинградской области, в том числе из Всеволожского.

Наш район представляли две команды: команда объединения «Всеволожская Артель» и команда Сертоловской школы № 1. Ребята смогли познакомиться с единомышленниками из Выборгского, Гатчинского и Кировского районов. В первый день гости слета презентовали визитки отрядов и поучаствовали в развлекательно-интеллектуальной программе «Поднять перископ», которая включала в себя интеллектуальные и музыкальные конкурсы.

Второй день прошел довольно насыщенно. Подростков ждала непростая эстафета «Ладожский рубеж». Им предстояло собрать и разобрать автомат, перенести «пострадавшего» на носилках в безопасное место, преодолеть военизированную полосу препятствий, а также надеть на себя общевойсковой защитный комплект. Для ребят провели игру на командообразование, мастер-классы по рукопашному бою и оказанию первой медицинской помощи. День завершился мероприятием «Танк, но не Т-34». На нем подростки продемонстрировали свои актерские таланты и умение двигаться под музыку.

Третий день слета стал заключительным. Гости поучаствовали в викторине «Медали, опаленные войной». Благодаря этому они смогли побольше узнать о истории наград и их отличительных особенностях. Подростки познакомились с представителями воинской части ВМФ, которые поведали им о преимуществах службы в морской разведке. По итогам слета представители «Всеволожской Артели» заняли почетное второе место.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»