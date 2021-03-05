Всеволожский район отпразднует Международный женский день концертами

Дома культуры Всеволожского района готовятся отметить первый весенний праздник – Международный женский день. Яркие и интересные мероприятия будут проходить с пятницы по понедельник.

Культурная жизнь района возвращается к привычному ритму, однако в учреждениях действует ограничение на заполняемость зала. Поэтому все мероприятия проходят по предварительной записи или билетам: наличие мест можно узнать непосредственно в ДК, который организует мероприятие.

Сегодня, 5 марта, Рахьинский дом культуры приглашает на «Рейс мечты». Попутчиками местных артистов станут гости из Санкт-Петербурга. Отправление запланировано на 17.00.

Жителей Щегловского поселения 5 марта ждет караоке-дискач «Пой, как звезда». Программа начнется в 20.00 в Щегловском КДЦ.

Мюзикл-концерт «В джазе только девушки» для кузьмоловчан пройдет 6 марта в 13.00. Праздничная программа в стиле классических мюзиклов будет параллельно транслироваться онлайн в группе Кузьмоловского ДК.

6 марта в Лесколовском Доме культуры в 17.00 пройдет праздничная программа «Будьте всегда счастливы!». Также милых дам в течение дня будет ждать выставка-продажа авторских украшений из бисера от Елены Суриновой. Кроме того, в 14.00 пройдет мастер-класс по макияжу от профессионального стилиста.

Стать свидетелем сказочного праздника смогут всеволожцы 8 марта на городском конкурсе «Весенняя царевна». Мероприятие пройдет во Всеволожском ЦКД в 14.00.

Праздничный видеоконцерт «Есть в марте удивительные дни» для всех желающих подготовили сотрудники КДЦ «Агалатово» совместно с Агалатовской школой искусств. Трансляция начнется 8 марта в 14.00 в группе КДЦ «Агалатово».