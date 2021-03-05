Во Всеволожском районе проложили 1862 метра нового водопровода

Почти два километра нового водопровода проложил Леноблводоканал в поселке Рахья. После завершения монтажа железобетонных колодцев и прокладки отводов абоненты смогут подключиться к центральному водоснабжению.

Обеспечить население качественной питьевой водой – одна из ключевых задач, которые ставит перед собой 47-й регион в этом году. Ленинградская область планирует как строительство новых водопроводов, так и установку станций по очистке воды.

– Для того чтобы из кранов лилась не мутная жидкость, а качественная живительная влага, 2021-й объявлен губернатором Годом чистой воды, – отметил на днях на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти Александр Тимков. – Это даст импульс решению водных проблем. Для очищения питьевой воды планируется установить 108 модульных сооружений и 31 – для очистки сточных вод.

Как отмечает специалист, проект позволит к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой 83,5% жителей сельских поселений и 96,1% жителей городов.