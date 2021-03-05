Во Всеволожске пройдет благотворительный сбор макулатуры

Жители райцентра могут сдать вторсырье на переработку и одновременно поучаствовать в благотворительности. Волонтеры организовали акцию помощи в поддержку Матвея Куликовского, которому необходимо дорогостоящее лечение.

Принять участие в акции просто: достаточно в указанный день принести на место сбора собранную макулатуру – старые книги и журналы, ненужные коробки и исписанные тетради, картон и даже изрезанную шредером документацию. Вырученные за сдачу деньги пойдут в фонд Матвея: у мальчика диагностирована спинальная мышечная атрофия, и ему необходим один из самых дорогих препаратов в мире.

Акция будет проходить 13 марта с 13.00 до 15.00 на Всеволожском проспекте, дом 54 (площадка возле недостроенного БЦ). Также организаторы приглашают принять участие в благотворительном сборе бизнес-организации и предпринимателей. Следить за новостями можно в группе мероприятия.

Напомним, что организаторы проводят эту акцию во второй раз. Первый благотворительный сбор прошел в январе этого года, тогда неравнодушные жители города совместными силами собрали более полутора тонн макулатуры.