Медсестра Всеволожской больницы удостоена медали «Даша Севастопольская»

Операционная сестра операционного блока хирургического отделения Всеволожской межрайонной клинической больницы Светлана Ивановна Горбачева была удостоена медали «Даша Севастопольская». Эта общественная награда вручается за гуманизм и преданность делу наиболее достойным представителям медицинского сообщества.

Вся трудовая биография Светланы Ивановны связана со Всеволожской КМБ. Окончив в 1997 году медицинский колледж им. И.И. Мечникова, молоденькая медсестра поступила на работу сначала во всеволожскую поликлинику, а затем перешла на хирургическое отделение больницы, где в полной мере проявились ее высокие профессиональные навыки и прекрасные душевные качества.

К слову, медицина не была мечтой ее детства – Светлана Ивановна признается, что выбор профессии, можно сказать, был случаен. Однако этот счастливый случай позволил ей не только обрести дело своей жизни, но и вдохновить собственным примером сестру и брата, которые пошли по ее стопам и стали медиками.

Трудно переоценить роль операционной медсестры – она исключительно велика и сложна. Ответственность и требовательность, терпение и такт, владение в полном объеме опытом работы на всех участках хирургического профиля – вот далеко не полный перечень необходимых качеств.

– Нужно быть не просто операционной сестрой, но и владеть узкими специализациями, – считает Светлана Ивановна. – Уметь оказать неотложную помощь, знать анатомию, ход операции – не ждать, когда хирург попросит что-то подать, а просчитывать все вперед на два шага, нужно быть юридически подкованной, знать законодательство, приказы, стандарты.

Нередко говорят, что операционный блок – сердце лечебного учреждения, и это мнение для операционных сестер неоспоримо.

– Бывают такие экстремальные случаи, когда все силы мобилизованы на спасение жизни больного, – говорит Светлана Ивановна. – Иные операции – и плановые, и экстренные – длятся по три-четыре часа. Слаженность действий, скорость реакции, четкое выполнение указаний хирурга, отсутствие паники – все это составляющее одной цели – быстрого восстановления больного.

Операционная сестра – как боец невидимого фронта, большая часть ее работы проходит за закрытыми дверями операционного блока и часто незаметна для пациента. Поэтому, по мнению Светланы Ивановны Горбачевой, в этой профессии нет случайных людей – более всего они ценят не благодарность, а саму возможность помогать людям

Светлана Завадская