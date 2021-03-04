В Ленобласти стартовал конкурс «Лучший по профессии»

Стартовал традиционный областной конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». В 47-м регионе выберут лучшего фитнес-инструктора, продавца-кассира, фотографа, мастера по ремонту и пошиву обуви, мастера ногтевого сервиса, ведущего игрового жанра и портного (швею).

Показать свое мастерство и побороться за призовые места может любой представитель из перечисленных номинаций – в этом году принять участие в конкурсе могут не только предприниматели и сотрудники предприятий, но и самозанятые.

Подать заявку на участие можно на сайте 813.ru до 15 марта. Конкурсный отбор пройдет в два дня. 18 марта в Санкт-Петербурге соберутся лучшие фитнес-инструкторы, продавцы-кассиры, фотографы и мастера по ремонту и пошиву обуви. А 19 марта во Всеволожске в КДЦ «Южный» свои таланты продемонстрируют мастера ногтевого сервиса, ведущие игрового жанра и портные.

Победители конкурса получат денежные гранты: за первое место профессионал получит 65 тысяч рублей, за второе и третье – 52 000 и 39 000 рублей соответственно. Церемония награждения пройдет в рамках Форума потребительского рынка 19 марта.

Напомним, что в прошлом году Ленобласть выбирала лучших среди поваров, официантов, стилистов и флористов. Конкурс превратился в калейдоскоп ярких красок и оригинальных идей.