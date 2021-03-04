Всеволожских предпринимателей призывают участвовать в переписи малого бизнеса

Во Всеволожском районе создана рабочая группа, которая должна помочь Росстату пересчитать все предприятия малого бизнеса. Сегодня, 5 марта, состоялось совещание с участием представителей райадминистрации, поселений, налоговых органов, Росстата, МФЦ.

– Времени осталось мало, – откровенно обратилась к присутствующим начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Екатерина Ковторова. – Объем работы большой. Необходимо выработать четкие механизмы взаимодействия и наладить обратную связь с предпринимательским сословием.

По словам спикера, мало кто из предпринимателей знает и понимает важность участия в переписи.

– Последнюю перепись с текущей разделяет пять лет, – отметила главный специалист, эксперт Отдела государственной статистики по городу Всеволожску представитель Росстата Ольга Тарасенко. – Проводилась она в 2016. Цель сплошного федерального статистического наблюдения определить число предприятий и их характеристику. Это позволит в дальнейшем выработать системные меры по развитию малого и среднего бизнеса. Последний срок приема отчетов от бизнеса – 30 апреля. Предварительные итоги будут опубликованы в декабре этого года, а окончательный отчет – летом 2022. К сожалению, по последним данным, во Всеволожском районе отчиталось всего 398 предпринимателей.

Как отметили участники встречи, информированность по экономической переписи очень низкая. Предпринимательское сословие неохотно откликается на призывы местных властей. При этом надо отметить, что безответственных бизнесменов ждет административное взыскание.

– Почему не организовать все через портал госуслуг, – возмущается начальник сектора по общим вопросам Бугровского сельского поселения Ксения Хаткевич. – Система постоянно поздравляет с Новым годом, днем рождения, 8 Марта. Пусть высылают ипэшкам оповещение об участии в экономической переписи. Так будет удобно всем.

Некоторые возмущались, что федеральные органы пытаются переложить ответственность на муниципальные органы власти, тогда как местные администрации загружены работой.

– Некоторые поселения быстро отреагировали и присоединились к переписи, – говорит руководитель Фонда поддержки предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Понимаю, что у всех очень много работы, но сейчас наша первоочередная задача помочь статистикам.

Ирэн Овсепян