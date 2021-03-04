Всеволожские бойцы завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

28 февраля в городе Подольске Московской области завершились соревнования на Кубок России и Всероссийские юношеские соревнования по восточным боевым единоборствам (дисциплина кобудо).

Мероприятие организовано Всероссийской федерацией кобудо и Федерацией восточного боевого единоборства России. От сборной команды Всеволожского района в судейскую группу соревнований вошел Егор Юрочкин (мастер спорта России, судья I категории).

Наши спортсмены из Клуба боевых искусств «Сатори» завоевали на столь престижных соревнованиях четыре медали: Илья Романчев – кумите (12 – 13 лет, весовая категория до 50 кг) – I место, Сергей Иванов – кумите (14 – 15 лет, весовая категория свыше 65 кг) – II место, Церен Сангаджи-Горяев – кумите (14 – 15 лет, весовая категория до 50 кг) – III место, Ростислав Байдин – кумите (14 – 15 лет, весовая категория до 55 кг) – III место.

Владимир Шемшученко