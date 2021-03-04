Аварийность по вине водителей автобусов на дорогах Ленобласти снизилась на 46%

Всего в 47-м регионе организовано около 800 регулярных маршрутов, на которых функционирует более двух тысяч автобусов различной вместимости.

– За прошлый год зарегистрировано 22 ДТП по вине водителей автобусов, – отмечает инспектор по особым поручениям 4 отдела УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Сафонов. – Почти треть из них приходится на темное время суток. В результате аварий погибли 7 человек.

Как отмечает специалист, одним из приоритетных направлений стала организация безопасных перевозок детей. Например, снизить аварийность поможет технология контурной маркировки транспорта.

– Такой подход сделает транспортные средства видимыми на расстоянии более 200 метров в темное время суток и позволит сократить количество несчастных случаев, – считает заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Артем Огарков. – В Ленинградской области был реализован проект, когда 22 из 390 школьных автобусов оснастили специальной светоотражающей лентой. Эксперимент дал положительный эффект.

Ирэн Овсепян