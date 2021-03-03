Малый бизнес Ленобласти увеличил свою долю в госзакупках

47-й регион активно привлекает малые и средние предприятия к государственным закупкам. Об этом сегодня, 3 марта, на Координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Экономика Ленинградской области активно развивается, – подчеркнул глава региона. – Только за прошлый год объемы инвестиций увеличились на 5,5 процента. Однако расслабляться нельзя. Да, мы впереди, но Эверест еще не покорили, просто у нас есть локомотивы и паровозы, которые вытягивают экономические показатели региона вперед. Правительство активно закладывает кирпичики в фундамент развития малого и среднего бизнеса. Одним из важным моментов стало участие таких предприятий в государственных закупках. Изначально планировалось, что число задействованных в контрактах составит 30%, а по итогам оказалось 60%.

По словам губернатора, растут и объемы кредитования предпринимательского сословия.

– Сложно представить развитие этой отрасли экономики без привлечения дешевых и длинных денег, – отметил Александр Дрозденко. – И если в 2018 году объемы кредитования малого и среднего бизнеса составляли всего 15,2%, то уже в прошлом году эта цифра превысила отметку в 46%.

Ирэн Овсепян