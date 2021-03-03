Комитет Госэконадзора не подтвердил факта выброса свалочного газа на полигоне «Северная Самарка»

В социальных сетях появилась информация о выбросе свалочного газа на территории мусорного полигона «Северная Самарка». После выезда специалистов на место факт выброса не был зафиксирован.

Как сообщает новостной портал Online47, сообщения о выбросе появились первого марта. Однако в областном комитете госэконадзора данные сведения опровергли.

«Вся информация, которая распространяется в социальных сетях, – фейк. Специалисты выезжали на место, и факт выброса свалочного газа не подтвердился», – прокомментировали в комитете.

Напомним, что проблему утилизации ТБО в Ленобласти планируют решить к 2023 году, а мусорный полигон «Северная Самарка» обещают закрыть в текущем, 2021 году. Однако специалисты отмечают, что рекультивация свалки может занять значительно больше времени.