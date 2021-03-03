Женский совет Всеволожского района даст импульс развитию благотворительности

В преддверии первого весеннего праздника, 8 Марта, прошло заседание Женсовета Всеволожского района, который является частью регионального отделения «Союз женщин России». К слову, наш район стал первым в Ленинградской области, где появилась самостоятельная ячейка этой Общероссийской общественно-государственной организации.

Напомним читателям, что Всеволожский женсовет начал свою работу осенью прошлого года в непростых условиях строгих ограничений, введенных в связи с распространением инфекции ковид-19. В состав Совета вошли 16 учредителей, представляющих практически все районные муниципальные образования. Это успешные, состоявшиеся женщины, готовые поделиться с другими накопленными знаниями, опытом и мудростью. На учредительном собрании присутствовала председатель областного отделения Женсовета Татьяна Толстова, которая выразила поддержку местной инициативе и настроила коллег на серьезную активную работу. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, наши женщины активно принимали участие во всех мероприятиях, включая районные, региональные и всероссийские акции.

Среди членов Совета – наши землячки, добившиеся успехов в сфере культуры, искусства и образования, депутаты и управленцы, представители бизнес-сообщества. В ходе очередного заседания председатель Всеволожского женсовета Марианна Шевченко отметила, что этап становления уже пройден, и наступило время конкретных дел.

– Наша главная задача – помочь женщинам проявить себя в различных областях общественной жизни, дать им возможность стать активными участниками социальных процессов и содействовать решению любых проблем, — подчеркнула Марианна Шевченко.

Для достижения этих целей Всеволожский совет женщин планирует сотрудничать с партиями, движениями, другими общественными организациями, а также законодательными и исполнительными органами власти, проводит активную работу по защите прав и интересов женщин, укреплению, развитию и защите института семьи, сохранению и восстановлению традиционных семейных ценностей, реализации социальной политики, направленной на становление семьи, молодежи, детей.

– Хочется отметить, что наша команда – это женщины с активной гражданской позицией, сумевшие не только стать лидерами в своем деле, но и замечательные мамы, – сказала в ходе заседания член Совета учредителей Ангелина Плыгун. – Поэтому значительная часть нашей работы направлена на улучшение условий жизни женщин и их семей, на повышение статуса женщины в обществе, на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин. Поэтому мы сегодня здесь.

Основой для практической повседневной работы Всеволожский женсовет считает долгосрочную программу «Равенство. Развитие. Мир в ХХI веке», состоящую из 7 направлений: «Крепкая семья — стабильное государство»; «За обеспечение устойчивого развития и социальной безопасности»; «За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин»; «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни»; «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия»; «За мир, международное сотрудничество и дружбу»; «Женщины за возрождение села».

Также местная ячейка намерена реализовывать проекты Союза женщин России, таких как «Школа гражданской активности», «Символы малой Родины», «Сказочный мир» и «За чистый дом, чистую страну, чистую планету».

Создана группа в социальной сети «ВКонтакте» «Женсовет Всеволожского муниципального района», которая является средством быстрого общения с коллегами и реагирования на запросы. В группе размещаются фотографии и видеоролики с комментариями, информация о конкурсах, районных, областных и всероссийских акциях и мероприятиях.

– Современная женщина хочет счастья, впрочем, как и во все времена, – сказала Марианна Шевченко в завершение заседания. – Это понятие включает в себя и полноценную семью, и самореализацию, и, конечно, желание находиться в обществе, где ее слышат.

В ближайших планах Всеволожского женсовета – активная работа, направленная на создание нового импульса развития культуры, благотворительности, общественного сознания, вовлечения людей в добрые дела.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина