Всеволожский район лидирует по числу предприятий малого и среднего бизнеса в Ленобласти

Ушедший год расставил новые приоритеты развития предпринимательства в 47-м регионе. Об этом сегодня, 3 марта, на заседании координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства заявил губернатор Александр Дрозденко.

– Ленинградская область вошла в пятерку регионов, где число предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на один процент, – рассказал глава 47-го региона. – В условиях непростого 2020 года – это хороший показатель. Достаточно отметить, что в целом в России число предприятий малого и среднего бизнеса сократилось на 3,9 процента. Добиться успехов Ленобласти удалось благодаря слаженной работе регионального правительства, которое не допустило закрытия предприятий. Рост розничного товарооборота, переезд петербуржцев на постоянное место жительства в пригород, увеличение показателей по внутреннему туризму – многое сложилось в пользу местных предпринимателей.

По словам губернатора, наибольший прирост по числу субъектов малого и среднего бизнеса дал Всеволожский район.

– В тройке лидеров оказались Волосовский и Ломоносовский районы Ленинградской области, – подчеркнул глава 47-го региона. – Успехов удалось добиться благодаря росту кредитования малого и среднего бизнеса и участия предпринимательского сословия в госзакупках.

– Все нормативы на 2024 год мы уже выполнили и опередили показатели, – отметил, выступая на заседании, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Положительная динамика наблюдается как по увеличению субъектов малого и среднего предпринимательства, так и самозанятых. Этих показателей удалось добиться благодаря финансовой поддержке предпринимателей. Только в 2018 году было выделено 10 миллионов рублей в виде микрозаймов на развитие малого и среднего бизнеса. Сейчас прорабатываются юридические механизмы помощи самозанятым. Постараемся помогать точечно.

– Планировалось, что во Всеволожском районе к концу 2020 года будет зарегистрировано 3 тысячи самозанятых, в итоге их число оказалось вдвое больше и достигло 6 тысяч, – отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и предпринимательского сословия Светлана Нерушай.

Ирэн Овсепян

На фото Антона Ляпина – предприниматель из Всеволожска Анна Тимичева