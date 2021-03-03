Андрей Низовский представил план ремонта дорог во Всеволожске на 2021 год

Райцентр готовится к новому сезону дорожных работ. На нескольких улицах города полностью заменят асфальт, а некоторые участки ждет капитальный ремонт.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский поделился «дорожными» планами Всеволожска на ближайший год. Так, полная замена дорожного покрытия ждет улицы Пионерская, Нагорная (от Пограничного переулка до Нагорного), Социалистическая (от дома № 114А до улицы Варшавская); Советская (от Заводской до Плоткина). Кроме того, нового покрытия ждут проезд вдоль домов №№ 7, 9, 11 по улице Центральная в Южном, проезд вдоль дома № 6 по улице Вокка и Октябрьский проспект (от улицы Чернышевского до Александровской).

А вот улицу Новоладожскую ждет капитальный ремонт от улицы Щегловская до автомобильной дороги регионального значения 41К-70. Также на нескольких адресах будет проведен ямочный ремонт с нарезанием карт. Поврежденный асфальт «подлатают» на улицах Магистральная (от парковки до Северной), Плоткина (в районе пересечения с Ленинградской), Пушкинская (от Колтушского шоссе до пр. Грибоедова) и сам проспект Грибоедова.

Кроме того, за 2021 год приведут в порядок тротуары и пешеходные зоны вдоль территории МОБУ «СОШ № 6» (со стороны домов 3 и 9 по улице Центральная); по улице Центральная (от Аэропортовской вдоль территории МОБУ «СОШ № 6»); по проспекту Всеволожский (от улицы Коммуны до улицы Толстого); по Христиновскому проспекту (от гимназии Грейс до Октябрьского). Также будет осуществлено устройство пешеходной дорожки вдоль дома 9/8 по Ленинградской (от ул. Вокка до ул. Межевой) и ремонт покрытия тротуара в районе дома № 1 по пр. Всеволожский (возле школы искусств им. Глинки).

Помимо ремонта, в этом году специалисты займутся проектированием реконструкции дорог на улицах Культуры (от шоссе Дорога жизни до пр. Христиновский), 4-я Линия (от Приютинской до ул. Межевой) и Баркановской. Также спроектируют капитальный ремонт участка дороги пр. Грибоедова (от Пушкинской до Южного шоссе).

Планируется заключить соглашение о предоставлении субсидии на ремонт дороги улицы Московской (от Невской до Крымской) и получить повторное положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на проектно-сметную документацию реконструкции улицы Дорожной (в границах от Дороги жизни до дома № 7, Садового переулка и улицы Майской). Окончание работ – 4 квартал 2022 года.