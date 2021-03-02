Спортсмены Всеволожского района победили на Всероссийском фестивале «Русская зима»

V Всероссийский зимний Фестиваль дворового спорта «Русская Зима» прошел в минувшую пятницу, 26 февраля, в Гатчине. В этом году фестиваль собрал школьников из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской и Архангельской областей, Пермского края – всего более 450 человек.

В рамках фестиваля ребята состязались в трех зимних видах спорта: хоккей на валенках, футбол на снегу и лыжная эстафета. Борьба за лидерство была напряженной, а погода преподнесла сюрпризы в виде плюсовой температуры и небольшого дождя. Однако к полудню спортсменам улыбнулось солнце и на площадке разыгрались нешуточные страсти!

Самым массовым и зрелищным видом спорта стал хоккей в валенках: разгоряченные спортсмены ловко передвигались в массивной обуви и орудовали клюшками. Сильнейшими хоккеистами в валенках среди школьных спортивных клубов стала команда юношей «Чемпион» всеволожского Лицея № 1. В игре по хоккею в валенках среди девушек лидерство у команды «Галактика» сертоловской СОШ № 1.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Детский спорт» при поддержке Министерства спорта РФ и областного правительства. Ленинградская область первый регион страны, где реализуется данный проект. В рамках мероприятия нарабатывается уникальный опыт в популяризации и развитии дворового спорта.

Фото комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области