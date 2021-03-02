МФЦ изменит режим работы в праздничные дни марта

Многофункциональные центры «Мои документы» сменят режим работы в праздничные дни марта. В преддверии Международного женского дня МФЦ будут работать на час меньше, а 8 марта станет выходным.

В центрах «Мои Документы», кроме отдела «Колтуши» и бизнес-офисов, 7 марта рабочий день сократится на час – отделы будут работать с 9.00 до 20.00. После праздничной даты, 9 марта, МФЦ вернутся к обычному режиму работы.

Офисы «МФЦ для бизнеса» и отдел МФЦ «Колтуши» не будут работать три дня – с 6 по 8 марта. Вернутся к обычному режиму указанные участки также 9 марта.

Напомним, что получить необходимые услуги МФЦ, Пенсионного фонда, ФНС и других ведомств в праздничные дни можно дистанционно через портал «Госуслуги».