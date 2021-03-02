Во Всеволожске открылась балетная школа для мам и детей

В Международной школе балета во Всеволожске формируют не только балетную культуру, но и приглашают мам на занятия танцами.

– Мне всегда хотелось открыть красивое пространство для маленьких детей и их мам, – рассказывает предприниматель Мария Шевелева. – Но здоровые амбиции обрели реальные очертания совсем недавно. Изначально открытие студии было запланировано на апрель прошлого года. Но коронавирус поставил все на паузу. Сроки сдвинулись на лето. Сейчас у нас два зала. В одном из них учат классическому балету, во втором – современным танцам.

В начинании Марии Шевелевой помог Фонд поддержки предпринимательства Всеволожского района. Как стартап проект балетной студии получил около 250 тысяч рублей – примерно 20% всех затрат.

– Главное в танце – это эмоции, – говорит педагог-хореограф, выпускник Бурятского хореографического училища Евгений Катышев. – Важно научить воспитанников суметь их передать зрителю. Вот, например, у моей воспитанницы Анечки невероятный дар, она лауреат трех конкурсов. Это наш бриллиант по форме, стилю и манере. Она способна передать свой внутренний мир в танце.

Как отмечает педагог, в балете должен быть аристократизм – это высшая стадия развития танца. Серьезный подход к делу быстро оценили и воспитанники.

– О студии узнали из интернета, – говорит мама Анечки Ивона Иванова. – За полгода занятий удалось достичь невероятного успеха. Я очень довольна занятиями, ведь мой ребенок счастлив. Это не первая студия, в которой занимается моя дочь, поэтому есть с чем сравнивать. Ребенок с удовольствием ходит на занятия.

– Школа танцев – бизнес, который не так сложно открыть, но тяжело масштабировать, – отмечает директор Фонда поддержки предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Как правило, их открывают энтузиасты, которые пытаются превратить хобби в бизнес. Чаще всего руководитель сам занимается продвижением.

Ирэн Овсепян

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