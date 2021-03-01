В Юкках появится поселковая библиотека

Весной этого года своих первых посетителей примет Юкковская сельская библиотека. В помещении создан объемный книжный фонд, который со временем будет увеличиваться.

Об этом важном для местных жителей социальном событии рассказали глава администрации Юкковского сельского поселения Дмитрий Туркин и библиотекарь Екатерина Илаури.

– Чтобы создать полноценную личность – необходимо читать, – отмечает Екатерина Георгиевна. – Сейчас мы можем предложить многое из классики, из современных авторов, большой выбор книг для детей и молодых людей. В ближайшее время фонд будет только увеличиваться, уже сейчас запланирована закупка новых изданий.

По словам хранительницы библиотеки, юкковцам будут доступны не только популярные авторы, но и уникальные издания. В том числе краеведческие книги, посвященные истории поселения. Также библиотека может предложить как новые, так и раритетные издания специализированной литературы: по культурологии, экономике, архитектуре, педагогике, психологии и т.д.