Ленобласть закончит создание «цифрового двойника» к 2022 году

Ленинградская область создает цифровую картографическую карту региона. «Цифровой двойник» поможет отслеживать незаконное использование земельных участков и соотносить реальные границы участков со сведениями из ЕГРН.

Первым цифровую карту получил Гатчинский район. В этом году своих «двойников» получат еще пять районов, среди которых и Всеволожский. Специалисты проведут аэрофотосъемку, которая ляжет в основу ортофотопланов – цифровых изображений местности, созданных по перекрывающимся исходным фотоснимкам. Кроме того, «цифровой двойник» Всеволожского района получит векторную отрисовку.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, регион планирует закончить создание цифровой картографической основы Ленинградской области к концу 2022 года.