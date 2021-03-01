Всеволожский район перешел в «желтую» ограничительную зону

В самом густонаселенном районе Ленинградской области отметилась тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации. С сегодняшнего дня, 1 марта, Всеволожский район переходит в зону с более мягкими ограничениями.

Соответствующее постановление подписано главой 47-го региона Александром Дрозденко. Помимо перетасовок в «коронавирусном» светофоре, документ регламентирует смягчение ряда ограничений.

Согласно постановлению, предприятия общепита могут вернуться к работе в привычном для себя режиме. Область снимает ограничение по времени посещения, однако в «красной» и «желтой» зонах кафе и рестораны по-прежнему должны соблюдать дистанцию между столами минимум в полтора метра.

Расширилось количество участников массовых мероприятий, организованных органами местного самоуправления. Во Всеволожском районе на улице можно собрать до 500 человек, а зрительные залы можно заполнять на три четверти. Соблюдение социальной дистанции в помещениях и ношение масок остаются обязательными. На прочих массовых мероприятиях количество участников на открытом воздухе может достигать 300 человек, в помещениях – также не более 75% обычной заполняемости зала.

Кроме того, разрешено проведение праздничных мероприятий в образовательных организациях с участием родных и близких. Так, родители, дедушки и бабушки после долгого перерыва смогут посещать праздничные концерты в детских садах и школах региона.