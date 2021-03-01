Во Всеволожском районе прошел форум молодежи «Голос России»

Семь школьных команд повышали свою правовую грамотность и изучали основы политики на форуме «Голос России». Вместе с представителями местной власти ребята обсуждали возможности участия в политической жизни своей страны и особенности работы политика.

В мероприятии приняли участие школьники из Янино, Всеволожска, Колтушей, Сертолово, Нового Девяткино, Невской Дубровки, поселка имени Морозова. Поддержали юношей и девушек в их первых политических шагах глава Всеволожского района и Заневского поселения Вячеслав Кондратьев, председатель территориальной избирательной комиссии Всеволожского района Татьяна Туваева и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин и Саяд Алиев.

Образовательный проект создан по инициативе Заневского городского поселения и является не только дискуссионной площадкой, но и местом взаимодействия. Так, в ходе диалога участникам форума было предложено на день выступить в роли главы муниципалитета или начальника сектора. Выдвигались инициативы организовывать круглые столы с молодежью, чтобы юные граждане страны узнавали больше о местном самоуправлении и возможностях взаимодействия с властью.

Говорили и о злободневных темах: ребята обсуждали место молодежи в политических движениях, о «диванной» критике и доступности информации. Оживленная дискуссия завершилась игрой «Молодые лидеры России», в которой участники представляли собственную политическую программу. Победителем игры стала «Семейная партия» из Дубровского поселения. Команда «Новое поколение» из Нового Девяткино заняла второе место, а замкнули тройку лидеров ученики Центра образования «Кудрово».

Фото пресс-службы Заневского городского поселения