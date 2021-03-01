Во Всеволожском районе выберут «Национальную красу»

Идет прием заявок на открытый межнациональный конкурс «Национальная краса Всеволожского района». Мероприятие посвящено сохранению этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Ленинградской области, а также социальной интеграции и культурной адаптации молодежи.

К участию приглашаются представительницы любой национальности от 16 до 35 лет, владеющие родным языком и знающие основы национальной культуры. Заявки принимаются до 5 марта 2021 года на электронную почту ddvs47@mail.ru.

Пройдя отборочный этап, девушки подготовятся к конкурсным заданиям и дефиле в национальных костюмах. Покажут свои таланты участницы на шоу-программе, которая состоится 27 марта в Доме культуры «Свеча» поселка Романовка. Для зрителей вход свободный.

Организатором конкурса выступают администрация Всеволожского муниципального района, Дом Дружбы Всеволожского района Ленинградской области, отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.