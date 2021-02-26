Спасатели Ленобласти отрабатывали навыки спасения людей на льду и воде

26 февраля в поселке имени Морозова Всеволожского района состоялись комплексные тактико-специальные учения на тему «Спасение терпящих бедствие со льда и из воды в зимне-весенний период на акватории Ладожского озера».

В целях отработки взаимодействия сил и средств Ленинградской областной подсистемы РСЧС при организации поисково-спасательных работ на место учений прибыли поисково-спасательные отряды г. Тосно, г. Новая Ладога, г. Шлиссельбург, г. Лодейное Поле и г. Приозерск, а также сотрудники Территориального центра медицины катастроф ЛО, профессиональных аварийно-спасательных формирований, специалистов по безопасности и полиции Всеволожского района, Центра экстренной психологической помощи МЧС России, Главного управления МЧС России по ЛО и ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ».

Учения проходили в три этапа. На первом этапе спасатели на снегоходах и гусеничных вездеходах осуществили поиск на льду обнаруженного с использованием современных беспилотных летательных аппаратов пострадавшего с поврежденной ногой, доставили его к пункту приема и передали врачам скорой помощи.

Второй этап был более сложным. Были осуществлены поиск и эвакуация группы пострадавших в количестве 20 человек, находящихся на оторвавшейся льдине. Здесь были задействованы несколько спасательных судов на воздушной подушке. Эвакуация и передача медикам пострадавших прошла штатно.

Третий этап учений был, если можно так сказать, получился трагичным. Группа водолазов-спасателей подняла из-под воды погибшего (манекена) и передала его сотрудникам полиции.

Присутствовавший на учениях вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин высоко оценил работу спасателей.

– Мы собрали в Кошкино спасателей из разных районов Ленинградской области со спасательной техникой, – рассказал Михаил Ильин. – Было осуществлено «срабатывание» — налаживание взаимодействия различных спасательных служб. Медики и психологи оказали помощь пострадавшим. Но нельзя забывать о том, что выходить на лед сейчас смертельно опасно. В настоящее время на уровне области не издаются распоряжения, запрещающие гражданам выходить на лед. Каждый район, город, поселение принимают такие решения самостоятельно. Но пользуясь случаем я призываю всех наших граждан не рисковать своими жизнями и помнить, что выход на покрытые льдом водоемы, особенно сейчас, когда происходит переход от низких температур воздуха на более высокие – смертельно опасен!

Учения, подобные состоявшимся, проводятся в Ленинградской области ежегодно. В этом году, по словам начальника Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты ЛО» Сергея Корязина, осуществлявшего координацию учений, в этом году на водоемах области было спасено уже более 20 человек. К сожалению, были и те, кого спасти не удалось.

На данный момент в Аварийно-спасательной службе ЛО 177 человек (119 аттестованных спасателей) и свыше 120 единиц специальной техники.

После окончания учений и подведения их итогов перед строем «За обеспечение безопасности при проведении Петровского гребного марафона», состоявшегося в августе прошедшего года, начальник службы, спасатель II класса Сергей Кукушкин, заместитель начальника поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург, спасатель II класса Вадим Козиков, начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург, спасатель I класса Павел Мудров и спасатель II класса поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург Владимир Хвесковец награждены памятными медалями.

Владимир Шемшученко