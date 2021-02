Радиоведущие Кудрово провели 31 час в прямом эфире и установили мировой рекорд

Грандиозный международный антивоенный марафон продолжительностью более тридцати часов прошел в прямом эфире Радио «Город Кудрово» в минувшие выходные, 20–21 февраля. Через удаленные каналы связи в этой масштабной акции приняли участие 165 человек из 15 стран мира и 30 городов.

Гостями студии – реальными и виртуальными – стали известные поэты и музыканты, художники и общественные деятели, свидетели боевых действий и обычные люди, которым близки идеи мира на земле. Соорганизаторами проекта выступили издательство «Питер» и международный арт-проект «Счастливая Тарелка».

Здесь же необходимо отметить, что проект зарегистрировал заявку на попытку установления мирового рекорда Гиннесса и рекорда России как самого продолжительного в истории радиовещания антивоенного марафона (номинация – The longest anti-war online radio live marathon» – 30 hours or more of live performances only). Целью регистрации заявки на фиксацию рекорда в самых популярных изданиях было максимальное привлечение внимания мировой общественности и СМИ к борьбе за мир.

«Мы считаем, что антивоенная тема должна звучать так громко, чтобы ее услышали все», – считает учредитель Радио «Город Кудрово», автор программ, радиоведущая Елена Сотникова, которую многочисленные радиослушатели знают под звучным псевдонимом Лена Гелиос. Вместе с Александром Липнинским они отработали в прямом эфире 31 час, потому что одним из основных условий была несменяемость ведущих – только в этом случае трансляция может считаться марафоном, а не просто длительной передачей.

Было выполнено и другое важное условие – сохранение заявленной тематики на протяжении всего марафона. В эфире звучали антивоенные стихи, песни и рассказы, а негативные последствия боевых действий рассматривались в беседах с экспертами в области военной журналистики, истории и аналитики, экологии, защиты прав человека, психологии, сохранения памяти – через призму музыкального и поэтического наследия. Следует особо отметить, что 31 час звучали только живые выступления.

В антивоенном радиомарафоне приняли участие уполномоченный по правам человека Ленинградской области Сергей Шабанов, ученый секретарь Мемориального музея блокады и обороны Ленинграда Александр Кутузов, представитель Музея Мира в Хиросиме – доцент университета Де Пол (Чикаго) Юки Миямото, главный дирижер и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра Игорь Томашевский, председатель Союза музыкальных деятелей Санкт-Петербурга, заслуженный артист РФ Ринат Шакиров, всемирно известные пианисты Питер Сейврайт (Шотландия) и Мигель Шебба (Бразилия), вице-президент Российской психологической ассоциации Дмитрий Ковпак, эксперт общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Сальников, легенды русского рока Вадим Курылев и Сергей Галанин, известные рок-группы «Ангел Небес», «РОК ШТАТ», российский музыкальный продюсер Олег Грабко, единственная в нашей стране женщина-фотожурналист, удостоенная самой высокой награды World Press Photo Golden Eye Виктория Ивлева, один из лидеров мирового антивоенного движения «Peace Power» (Нидерланды) Нина Коевец, популярная детская писательница Кристина Кретова и другие.

Наши земляки также стали участниками рекордного марафона. В числе первых артистов, открывших трансляцию, оказалась солистка образцового ансамбля музыки и песни «Узорица» Милана Яковчук. Она дала старт большому флешмобу для радиослушателей по отправке посланий о мире и спокойствии на планете в прямой эфир, исполнив антивоенную песню-символ «Японский Журавлик». В марафоне приняла участие учитель истории из Кудровского ЦО № 1 Олеся Сахар, ну и не лишним будет напомнить, что его ведущие – Елена Сотникова и Александр Липнинский – являются жителями города Кудрово.

В ходе антивоенного марафона, проведенного Радио «Город Кудрово», слово «МИР» прозвучало в эфире на девяти языках – русском, английском, немецком, иврите, испанском, итальянском, голландском, японском и боснийском. Напомним читателям, что заявленный на установление мирового рекорда радиомарафон проводился в рамках международного арт-проекта «Счастливая Планета», миссией которого является объединение людей всего мира в стремлении жить без войн и насилия.

Подготовила Светлана Завадская

Фото Виктора Жданова