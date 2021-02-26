Обновленный музей имени Павлова в Колтушах откроется летом 2021 года

Действующий во Всеволожском районе Музей академика И.П. Павлова будет обновлен и дополнен новыми экспозициями. Архитекторы и художники представили концепцию музея, открыть который планируют к 1 июня текущего года.

Авторы проекта используют современный подход к созданию экспозиции – в оформлении помещений будут использоваться проекции, а полностью погрузиться в атмосферу помогут звуковые инсталляции. При этом большая работа уделяется точному воссозданию рабочих кабинетов. Например, в ходе изучения материалов удалось определить рисунок и фактуру обоев, которыми был отделан кабинет Ивана Павлова при жизни академика. Вернуть «исторический» облик стенам поможет петербургский дизайнер.

Музей располагается на базе бывших лабораторий знаменитого академика И.П. Павлова в Колтушах, однако выставочное пространство занимало только первый этаж и лишь часть второго. Новая экспозиция будет рассказывать как о жизни и работе первого российского лауреата Нобелевской премии академика Ивана Павлова, так и о деятельности действующего Института физиологии.